Somos MX a punto de convertirse en nuevo partido político nacional

El estado de Guanajuato casi ha cumplido la cuota de afiliados que requieren para participar en las elecciones de 2027

Velio Ortega16 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- La agrupación Somos MX está por alcanzar los 300 mil afiliados que le marca la ley para poder continuar su proceso de convertirse en partido político nacional. Lleva poco más de 90 mil afiliaciones y tiene 10 días para lograr las 300 mil que le exige la ley.

En el caso del estado de Guanajuato, las y los impulsores de ese proyecto lograron realizar asambleas en 14 de los 15 distritos federales que hay en la entidad.

La asamblea realizada en el distrito 15 no fue reconocida por el Instituto Nacional Electoral y pasará a manos de los abogados y de una defensa jurídica para que se le dé validez.

Somos MX tiene 11 días para seguir afiliando y llegar a 30 mil afiliados en la entidad, 2,000 por distrito electoral.

La agrupación informó que los distritos 3, 4, 5, 9, 11 y 15 ya rebasaron los 2,000 afiliados, los distritos 12, 6, 7 y 8 están muy cerca de llegar a ese número.

Sólo 2 estados han cumplido con su cuota de 2,000 afiliados por cada distrito: CDMX y Campeche (2 distritos), y solo hay 2 más con posibilidades de cumplirlo: Guanajuato y Morelos.

La exigencia del INE es tener 300 mil afiliados para poder organizar una asamblea constitutiva en la que se aprueben sus estatutos y pueda tener derecho a participar en el proceso electoral de 2027 en los términos que marque la reforma electoral en proceso.

