Silao, Guanajuato.- “En Morena no queremos chapulines, ni infiltrados, si le dan la espalda a su gente que voto por ellos en cualquier momento le darán la espalda a Morena para ver sus propios intereses”, así los comentarios tras una fotografía de la senadora Antares Vázquez al dar la bienvenida al diputado emanado del PAN la Cuarta Transformación. La senadora con su mensaje, abrió la posibilidad de que cualquier político de otro partido llegue a MORENA si trabaja con el pueblo.

La senadora en sus redes sociales, de manera muy contenta postero “hoy pasé por Silao a saludar a Xava Tovar y darle la bienvenida a #MorenaGuanajuato. Las personas que trabajan con el Pueblo y para el Pueblo, siempre ayudarán a avanzar con la transformación”.

Con el mensaje de la senadora, abre la posibilidad a que todos los panistas que trabajan con el “pueblo” sean de MORENA, es decir, se supone que precisamente los diputados, fueron elegidos para el servicio de la población y con ello todos los políticos que no son morenistas pueden serlo.

Entre los comentarios se lee:

Juan López “Esperamos los que votamos él , los del distrito X que venga a darnos una explicación el porque tomo esa determinación de cambiarse a otro partido. Si renuncia al partido que lo llevó a ésa posición, en todo caso quien debe asumir es el Diputado suplente”.

Celso Ramírez, “debería también renunciar al cargo, pues se le dio por el partido y por quienes depositaron la confianza”.

Laura Velasco “porque son unos CHAPULINES. No tienen IDEOLOGÍA. Aunque se vaya a MORENA, no votar por el. Ya fue suficiente, hay que votar por los que de verdad quieran a MÉXICO. POR UN MÉXICO MEJOR!!!”

Héctor Rojas Domínguez “Lo criticable no es si ese personaje renuncia al PAN o si se va a Morena, lo realmente cuestionable es si los morenistas, después de despotricar contra todos los prianistas y calificarlos de fascista, vende patrias, etcétera, lo aceptan. La escasez de dignidad en los políticos es impresionante….. 🙄🤢🤮