Asesinan a 5 mujeres, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante febrero de 2026, en Irapuato se registraron 18 asesinatos, que dejaron un saldo de 21 víctimas, de las cuales cinco fueron mujeres, de acuerdo con el reporte mensual del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?

El informe detalló que el 24 por ciento de las víctimas correspondió al género femenino, mientras que el 76 por ciento fueron hombres. En términos absolutos, esto representa cinco mujeres y 16 hombres que perdieron la vida en hechos violentos durante el segundo mes del año.

En comparación con febrero de 2025, cuando se registraron 22 eventos y 28 víctimas, las cifras actuales muestran una disminución del 18 por ciento en eventos y del 25 por ciento en el número de personas asesinadas.

El análisis indica que el 94 por ciento de los eventos se relacionó con hechos perpetrados por personas ligadas al crimen organizado, mientras que el 6 por ciento restante fue clasificado como riña.

El principal medio para perpetrar los homicidios fueron los impactos de bala, presente en el 83 por ciento de los casos, mientras que el 17 por ciento restante se cometió con otros métodos.

Asimismo, el 86 por ciento de las víctimas murió en el lugar de los hechos o a consecuencia de las heridas producidas en el sitio del ataque, mientras que en el 14 por ciento no se pudo determinar que el fallecimiento ocurriera en el mismo punto donde fueron localizados los cuerpos.

Las colonias y comunidades que registraron más de una víctima durante febrero fueron Los Hoyos, Barrio de Santa Anita y El Coecillo, con dos víctimas cada una.

Aunque el reporte muestra una disminución anual en cifras generales, la presencia de cinco mujeres entre las víctimas de homicidio doloso vuelve a colocar en la agenda la necesidad de reforzar estrategias de prevención y atención a la violencia de género en el municipio.