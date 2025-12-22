En Guanajuato venden gasolina a sobreprecio, Profeco publica mapa de estaciones

México.- Con el Operativo Extraordinario de Verificación, llevado a cabo en el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) verificaron 230 estaciones de servicio en todo el país, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

Las más graves que se detectaron en los recorridos realizados a lo largo del país fueron porque algunas estaciones de servicio no despachaban litros completos de combustible, lo que pudiese implicar un delito en detrimento de la economía de las y los mexicanos. Por esta razón, se presentaron 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En estas visitas extraordinarias, el personal de la Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición, y la ASEA impuso clausura temporal total en 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos en materia ambiental.

El operativo extraordinario concluyó el pasado 16 de diciembre, sin embargo, se mantienen los operativos de verificación ordinarios que son atribución de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, de tal forma que si durante las acciones que realice detecta alguna irregularidad, procederá a imponer una sanción o interponer la denuncia correspondiente. De la misma forma, si alguna persona consumidora detecta alguna irregularidad, se le invita a denunciar.

El éxito de la estrategia nacional se ha traducido en una estabilización del precio de la gasolina regular y una disminución de hasta 4 por ciento desde febrero pasado, cuando la Jefa del Ejecutivo Federal y empresarios gasolineros llegaron a un acuerdo voluntario para que el litro de combustible regular no excediera los $24.00 pesos.

Para realizar el monitoreo del precio de combustible, se dividió el país en ocho regiones. El pasado lunes 15, durante su participación en la Conferencia Mañanera del Pueblo, el procurador Iván Escalante Ruiz presentó un comparativo de cuánto costaba el litro de gasolina regular el 27 febrero y cuánto el 12 de diciembre. Informó que en la región Sur, el litro de gasolina regular costaba $24.80 el 27 de febrero y para el 12 de diciembre estaba en $23.82 pesos, una disminución de 4 por ciento. En el Noreste, dijo, pasó de $24.37 a $23.43, es decir 3.8% menos; mientras que en Occidente pasó de $24.73 a $23.86 pesos, 3.5% menos.

El servidor público explicó que la región Sureste es la única en la que el precio no ha bajado de $24.00 pesos, debido a la logística para trasladar el combustible. Aun así, el precio bajó 3.2% al pasar de $24.99 a $24.18 pesos. Indicó que en el Noreste la disminución ha sido de 2.6% al pasar de $23.88 pesos en febrero a 23.26 en diciembre; en el Norte el precio ha bajado 2.1% al pasar de $23.22 a $22.73; en el centro pasó de $24.03 a $23.61, lo que significa una disminución de 1.8% y en el Golfo pasó de $24.01 a $23.73, es decir, 1.1% menos.

La Profeco se mantendrá vigilante para detectar y exhibir a las gasolineras que se vuelan la barda con el precio de la gasolina y refrenda su invitación a las personas consumidoras para que consulten el mapa virtual donde pueden ubicar las gasolineras que venden combustible a precios justos.

https://alertas.gob.mx/estaciones/