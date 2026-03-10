En Guanajuato hay 4 grupos de extorsionadores operando

Guanajuato, Gto.- Durante la comparecencia del Fiscal de Guanajuato, Gerardo Vazquez Alatriste, ante el Congreso del Estado, fue expuesto que hay 4 grupos de extorsionadores operando en la entidad. Tan sólo en el año 2025, hubo de manera oficial 1 mil 172 denuncias por extorsión.

El Diputado de MORENA, Antonio Chauraund en su participación dijo que de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado hay 4 grupos dedicados al delito de extorsión operando actualmente en Guanajuato, preguntando al fiscal ¿Cuál es la estrategia para desmantelar estas organizaciones y en cuanto tiempo se estiman resultados?.

En ese mismo tema, el diputado dijo que “¿Cuál es el porcentaje de sentencias condenatorias en los casos de extorsión? y ¿cómo se compara con el periodo anterior particularmente en municipios cómo Celaya?”

Hay que señalar que en base a carpetas de extorsión en municipios de Guanajuato, Celaya presentó 214 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, seguido de Irapuato con 202 denuncias, Salamanca con 166 denuncias, San Miguel de Allende con 68 denuncias y Guanajuato capital con 66 denuncias, siendo estos cinco municipios los que concentran el 60% de las carpetas de investigación por extorsión en Guanajuato.