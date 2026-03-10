Conflictos de Medio Oriente afectarán precio de vuelos

México.- Las tensiones entre Irán e Israel y Estados Unidos, que ahora se extiende a otros países de Medio Oriente como Irak y Líbano afectará a las aerolíneas internacionales con la subida de petróleo. El CEO de United Airlines, Scott Kirby, apuntó a que el impacto se verá reflejado en un aumento en el costo de los vuelos y ya ha alcanzado a aerolíneas de México.

En las próximas semanas, los boletos comenzarán a aumentar de precio, como medida de ajuste ante el combustible desde que empezaron las operaciones militares contra Irán. Debido a que el combustible es uno de los principales gastos de las aerolíneas, el impacto se presentará de manera rápida.

Aerolíneas mexicanas como Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús también resienten los estragos del conflicto. De acuerdo con El Cronista, las acciones e Grupo Aeroméxico y Volaris ya han perdido 20 mil millones de pesos desde el 20 de febrero. Pese a que, en una conferencia, directivos de Aeroméxico mostraron un panorama positivo para el incremento de ingresos con el alza de la demanda de viajes, dependerá de la duración de la disputa entre los países.