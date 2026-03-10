Conflictos de Medio Oriente afectarán precio de vuelos

Se anunció un aumento en el costo de vuelos en las aerolíneas internacionales debido a la subida del petróleo

Redacción Notus10 marzo, 2026

México.- Las tensiones entre Irán e Israel y Estados Unidos, que ahora se extiende a otros países de Medio Oriente como Irak y Líbano afectará a las aerolíneas internacionales con la subida de petróleo. El CEO de United Airlines, Scott Kirby, apuntó a que el impacto se verá reflejado en un aumento en el costo de los vuelos y ya ha alcanzado a aerolíneas de México.

En las próximas semanas, los boletos comenzarán a aumentar de precio, como medida de ajuste ante el combustible desde que empezaron las operaciones militares contra Irán. Debido a que el combustible es uno de los principales gastos de las aerolíneas, el impacto se presentará de manera rápida.

Aerolíneas mexicanas como Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús también resienten los estragos del conflicto. De acuerdo con El Cronista, las acciones e Grupo Aeroméxico y Volaris ya han perdido 20 mil millones de pesos desde el 20 de febrero. Pese a que, en una conferencia, directivos de Aeroméxico mostraron un panorama positivo para el incremento de ingresos con el alza de la demanda de viajes, dependerá de la duración de la disputa entre los países.

Redacción Notus10 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información