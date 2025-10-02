Correcaminos busca la victoria en su encuentro con La Trinca

Irapuato, Guanajuato.- Los Correcaminos de la UAT se preparó para el próximo enfrentamiento contra el Club Irapuato. El equipo anunció su llegada a la ciudad de las fresas para ir por la victoria de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 y subir de posición en la tabla.

Correcaminos tuvo su último partido como visitante en Yucatán y fue goleado por los Venados de Mérida con un marcador de 3 goles a favor y 6 en contra. La ambición de un triunfo para superar los puestos más bajos del torneo, específicamente el penúltimo lugar, podría hacer la diferencia en el encuentro del próximo viernes 3 de octubre.

Un total de 6 puntos obtenidos en 9 enfrentamientos tiene a los jugadores en jaque. Aun así, su actitud parece mantenerse positiva, “de cara el duelo de la J10”, dejando en claro su compromiso y dedicación.

Por otro lado, La Trinca, ocupa el puesto número 5 de los 15 clubes, regresa de haber derrotado a Alebrijes en su propia casa, Oaxaca. Con 2 goles a favor y sin ninguno en contra, el equipo lleva ya 14 puntos, una clara diferencia para los Correcaminos.

El destino de ambos está por definirse a partir de las 7 de la noche en el estadio irapuatense.