Mujer asesinada y adolescente lesionada tras ataque en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Alrededor de las 2 de la madrugada, varias detonaciones se reportaron al sistema de emergencias en la colonia Las Huertas cuarta sección, en Irapuato. Un ataque armado en la intersección entre las calles Camellón y Limón dejó a una mujer sin signos vitales y a una adolescente de 17 años lesionada.

Cuerpos de la Policía Municipal acudieron al cruce de calles y paramédicos revisaron a dos personas, encontrando que una yacía sin vida y la otra fue trasladada al hospital para su atención médica. Las autoridades colocaron una cinta amarilla en el perímetro y custodiaron el cuerpo de la víctima para dar paso a la Fiscalía y la SEMEFO.

De manera extraoficial, se identifica a la lesionada como Alexa y se reporta en estado grave de salud. No obstante, se desconoce información respecto a la víctima mortal. Se espera que las autoridades esclarezcan la mecánica de los hechos.