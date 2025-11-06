Promueven trabajo conjunto por la transformación de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Hacer equipo por Irapuato permite que las colonias y comunidades avancen con paso firme en su transformación. Por ello, es fundamental la participación ciudadana y la escucha activa de sus inquietudes por parte del Gobierno de Irapuato.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de los encuentros ciudadanos que se realizan en diferentes colonias, pues estos permiten conocer de primera mano las necesidades y problemáticas de la población para poder atenderlas de manera directa. Durante su visita, compartió también las acciones que se han llevado a cabo en la colonia Villarreal y en zonas aledañas.

“Todo es la suma: la suma de voluntades, la buena actitud, el querer mejorar, el tener paciencia, porque las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Qué más quisiera yo que, de la noche a la mañana, se transformaran todas las comunidades, particularmente aquellas con mayor rezago. Reconozco que la zona sur de nuestra ciudad tiene más demanda de infraestructura”, mencionó.

Las y los habitantes de la colonia Villarreal, así como de colonias vecinas, destacaron el trabajo del Gobierno de Irapuato, pues han visto cómo esta zona de la ciudad ha comenzado a mejorar sus condiciones de vida gracias a acciones como la pavimentación de calles, regularización de colonias, electrificaciones, instalación de drenajes y otros servicios.

Así mismo, hicieron un llamado a las autoridades para mantener esta alianza con la ciudadanía, con el fin de continuar fortaleciendo el desarrollo y bienestar de todas y todos los irapuatenses.