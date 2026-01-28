“Emboscan y asaltan” a equipo de logística de la presidenta Sheinbaum

San Luis Potosí.- El equipo de avanzada y logística de la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de un asalto mientras transitaba el tramo que une San Luis Potosí con Matehuala, en el kilómetro 67. De acuerdo con información preliminar, los supuestos criminales los habían detenido con ponchallantas, acorralándolos y despojándolos de 14 mil pesos en efectivo equipo digital que supera los 500 mil pesos.

Cerca de la comunidad El Huizache, zona identificada por la inseguridad y los constantes riesgos de robo a vehículos, los encargados de preparar las actividades oficiales de la mandataria fueron despojados de sus pertenencias. Al parecer, las víctimas regresaban de la cobertura de la inauguración de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas por parte de Sheinbaum.

Fuerzas estatales y federales comenzaron una movilización, al parecer, tardía, entre El Huizache y Charco Cerrado, y aparentemente, el grupo delictivo responsable del asalto fue identificado. Sin embargo, los habitantes del lugar denunciaron varios retenes en donde los conductores eran detenidos “sin razón”.

Aunque el secretario general del Gobierno de San Luis Potosí negó la existencia de dicho incidente, expresando que “no existió”, fuentes de la Guardia Nacional confirmaron el hecho.