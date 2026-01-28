Capacitan a 600 microempresarios de Guanajuato para competir en el entorno digital

Irapuato, Guanajuato.- Alrededor de 600 microempresarios de 39 municipios de Guanajuato participaron en el seminario “Aldeas digitales del comercio. El comercio en un mundo digital”, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y aprovechar la tecnología como una herramienta para mejorar su competitividad.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Economía, reunió a comerciantes de tienditas, talleres, cafeterías, dulcerías y pequeños negocios, quienes recibieron capacitación enfocada en innovación, digitalización y adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.

Durante el evento, el director general del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), Salomón Ceballos Ochoa, impartió la ponencia “La competitividad de las unidades de negocios”, en la que subrayó la importancia de ofrecer productos y servicios con mayor valor, calidad y mejores precios para incrementar ingresos y mejorar la posición comercial.

El funcionario destacó que el entorno actual obliga a los negocios a adaptarse, ante consumidores cada vez más informados que utilizan redes sociales y plataformas digitales como canales habituales de compra. En ese contexto, llamó a los asistentes a usar la tecnología a su favor y capacitarse de manera constante.

Ceballos Ochoa informó que el IECA pone a disposición de la ciudadanía más de 8 mil cursos de capacitación, dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a estudiantes, docentes y servidores públicos, al señalar que la especialización y la organización son factores clave para el éxito.

Finalmente, destacó el respaldo del Gobierno estatal a las mipymes, al señalar que existe interés en trabajar de manera conjunta con el sector productivo, bajo la premisa de que en el entorno actual nadie compite solo.