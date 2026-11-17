Guanajuato.- Productores comenzaron bloqueos en varios puntos de las carreteras de Guanajuato. De acuerdo con los manifestantes, alrededor de las 12 del mediodía iniciarían la toma de las vías si el gobierno Federal no establecía respuesta a sus peticiones, sin embargo, el cierre comenzó minutos antes de lo fijado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, las zonas afectadas hasta el momento son:

Bloqueo total

Carretera federal 90, a la altura del entronque a La Herradura en Pénjamo

Carretera federal 90 a la altura de la Gillette, en el tramo Irapuato-Abasolo

Carretera federal 90 tramo Abasolo-Irapuato a la altura del Entronque a Pueblo Nuevo

Carretera federal 57, a la altura de la comunidad de San Rafael de la Curva en San Luis de la Paz

Bloqueo parcial

Caseta de peaje de la autopista León–Aguascalientes, en el acceso por bulevar Hermanos Aldama, a la altura de la Central de Abastos en León

Carretera federal 51 tramo Celaya-Salvatierra, a la altura de Comunidad de Santa Bárbara en Tarimoro. Permanece un carril abierto para la circulación

Las autoridades piden tomar precauciones y evitare transitar por las vialidades mencionadas.