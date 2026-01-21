Ramírez Garibay: sin facultad para pedir sanción a militantes por viaje a España

Guanajuato, Guanajuato.- Las funciones del secretario general del partido son llevar las actas y convocar a asambleas; no está facultado para solicitar sanciones ni pedir cuentas a los militantes, señaló el diputado local David Martínez Mendizábal.

La declaración fue en respuesta a lo manifestado por Jesús Ramírez Garibay, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, quien dijo en rueda de prensa realizada en la ciudad de Irapuato que las y los militantes que acudieron a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se realiza en Madrid, España, deben justificar su participación en esa actividad o deberán ser sancionados con descuentos en sus salarios.

Entre la militancia morenista que participa en la feria en Madrid destacan el regidor Julio García Sánchez, cercano al senador Emmanuel Reyes Carmona, y la hermana del legislador federal, la diputada local Miriam Reyes Carmona.

David Martínez señaló que el tema de la asistencia de su compañera de bancada fue abordado y analizado al interior del grupo parlamentario morenista. Ramírez Garibay, señaló, desconoce el funcionamiento del mismo en el Congreso del Estado.

Los temas de Morena en el congreso, recalcó Martínez Mendizábal, lo resolvemos nosotros y si hubiera algo qué sancionar, lo haría la instancia correspondiente.

Lo que Ramírez Garibay declaró, precisó el entrevistado, es a título personal, pero no lo puede hacer como secretario general; a lo mejor se puso nervioso, destacó el diputado.