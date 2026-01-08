Elizabeth sufrió una caída que la dejó parapléjica y necesita ayuda

Purísima del Rincón, Guanajuato.- La joven Elizabeth Jacinto, de 29 años, madre de dos niños pequeños, lucha por su vida tras caer aproximadamente 8 metros durante un día de campo familiar en el Cerro del Palenque, en Purísima del Rincón. El accidente ocurrió el pasado fin de semana y fue presenciado por su hija mayor, de 8 años; la mujer necesita ayuda para poder solventar los gastos de posibles cirugías y un proceso largo y costoso de rehabilitación.

Elizabeth tuvo una caída que le provocó lesión medular a nivel T4 con diagnóstico de paraplejía, además de traumatismo craneoencefálico y fracturas en cráneo y columna. Actualmente permanece internada en estado delicado en un hospital de alta especialidad en León, donde requiere atención constante.

Ante gastos médicos que superan el millón de pesos y la imposibilidad de trabajar mientras la cuidan, su familia inició una colecta en GoFundMe para solventar su tratamiento y recuperación.

El accidente ocurrió en La Piedra China, dentro del Área Natural Protegida del Cerro del Palenque en Purísima del Rincón. Lo que debía ser un momento de convivencia familiar y contacto con la naturaleza se convirtió en tragedia de forma inesperada. El accidente fue presenciado por su hija mayor, de apenas 8 años.

El impacto le provocó traumatismo craneoencefálico, fracturas en cráneo y columna, y una lesión grave en la médula espinal a nivel T4 que le provocó paraplejía. Además, sufrió contusión pulmonar y otras complicaciones asociadas.

“Cualquier apoyo, por pequeño que sea, nos ayudará enormemente a cubrir estos gastos y enfocarnos en lo más importante: su recuperación”, expresó con esperanza su tía Crisal Rodríguez, quien organizó la campaña “Ayudemos a Elizabeth a salir adelante tras grave accidente”. La meta es reunir 1 millón de pesos.

¿Cómo ayudar?

Si deseas apoyar a Elizabeth Jacinto, puedes contribuir a su campaña en GoFundMe: https://gofund.me/8151571dc

Compartir estas historias en redes sociales también amplifica el alcance y genera más solidaridad. En momentos donde la vida pende de un hilo económico, cada gesto cuenta.