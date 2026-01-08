Recuperan motos robadas y detienen a presuntos responsables en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Gracias a una llamada al 9-1-1, la Policía Municipal recuperó dos motocicletas con reporte de robo. Detuvo a tres presuntos responsables, a los que aseguraron cuatro armas de fuego, de las cuales tres resultaron ser réplicas, en la zona sur de la ciudad.

Los hechos se registraron cuando una ciudadana pidió el apoyo en la colonia Balcones de Santa Fe, tras percatarse que su motocicleta recién comprada, la cual se encontraba estacionada, había sido robada. Indicó que la unidad contaba con sistema de rastreo GPS, lo que permitió ubicar una posible localización en la comunidad de San José de Cervera.

Con la información proporcionada, la Policía Municipal se trasladó a la calle Francisco Villa, donde ubicaron a tres hombres a bordo de dos motocicletas, una de ellas coincidía con las características reportadas. Los presuntos ladrones intentaron darse a la fuga, ingresaron a un terreno baldío, donde uno de ellos arrojó una mochila.

Al realizar la inspección preventiva, al interior de la mochila se localizaron dos básculas grameras y cuatro armas: una pistola tipo revólver con cinco cartuchos útiles, dos pistolas más y un arma tipo fusil, las tres últimas resultaron ser réplicas. Asimismo, una de las motocicletas se trataba de la que había sido sustraída y la segunda resultó contar con reporte de robo vigente.

Los tres hombres, de 24, 38 y 40 años de edad, fueron alcanzados y asegurados mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.