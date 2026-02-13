“El Zapata del Bajío”: El bandido y revolucionario más temido de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- A más de 110 años de su muerte, Benito Canales, es considerado uno de los bandidos y revolucionario más temido de Abasolo, siendo llamado “El Zapata del Bajío”. El oriundo de la hacienda de Tres Mezquites, perteneciente a Puruándiro, Michoacán, fue asesinado en la comunidad de Maritas, en Abasolo.

Benito Canales nació el 23 de marzo de 1875 en la hacienda de Tres Mezquites, Puruándiro siendo un destacado bandido y revolucionario mexicano, apodado el “Zapata del Bajío”, que tuvo momentos “injustos” en su vida que lo hicieron formar parte del movimiento de la revolución.

El llamado Zapata del Bajío, luchó contra las ideas del gobierno de Porfirio Díaz, teniendo como lema “TIERRA Y LIBERTAD”, tomado del caudillo del sur, Emiliano Zapata para poder conseguir libertad.

En la comunidad de Maritas de Abasolo, se le hizo una estatua como reconocimiento a su valentía, luego de operar entre Michoacán y Guanajuato. Benito Canales cuando fue capturado, decían que lo había matado la querencia, al arriesgarse a visitar a una de sus amantes; siendo traicionado, por dos de sus amigos, que dieron su ubicación, sorprendiéndolo por la noche y desarrollándose un enfrentamiento que duró varias horas.

Un 16 de Octubre de 1912, Benito Canales de 30 años de edad, fue asesinado y su cuerpo fue trasladado de Maritas a Puruándiro, donde fue exhibido, para posteriormente ser enviado a la fosa común del cementerio local.