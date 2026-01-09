Delfines de Abasolo enfrenta primer juego de preparación 

Abasolo, Guanajuato.- Los Delfines de Abasolo sostuvieron un partido de preparación ante la Trinca Fresera del Irapuato TDP, dentro de los trabajos rumbo a la continuación del campeonato de la Liga de la Tercera División Profesional, encuentro que concluyó con victoria para el conjunto fresero por marcador de 4 goles a 1.

El duelo sirvió para que ambas escuadras ajustaran líneas y observar variantes tácticas, aunque fue el conjunto visitante quien mostró mayor contundencia frente al arco. Sin embargo, los Delfines mostraron ser un cuadro equilibrado que le faltó contundencia a la hora de definir.

Por el Irapuato TDP, El Místico se hizo presente en el marcador con dos anotaciones, mientras que Omar Martínez y Eduardo León complementaron la cuenta.

El único tanto de los Delfines de Abasolo fue obra de Brian Alfonso Contreras, quien logró descontar y momentáneamente meter a su equipo en el partido, desatando el ánimo de la afición local.

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por la polémica, luego de que el silbante señalara un penal considerado dudoso, mismo que fue convertido y terminó por sellar el marcador definitivo de 4 goles a 1 a favor de la Trinca Fresera.

Más allá del resultado, el compromiso dejó valiosas conclusiones para el entrenador Miguel Ángel Amador quien continúan afinando detalles de cara a los próximos compromisos oficiales en la TDP, y en el próximo inicio de la segunda vuelta.