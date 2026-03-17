El Tri y Morat llegan a la Feria de las Fresas tras cancelación de One Republic

Irapuato, Guanajuato.- La cartelera musical de la Feria de las Fresas 2026 continúa ajustándose y sorprendiendo a los asistentes. Se confirmó que la legendaria banda de rock mexicano El Tri se presentará el próximo 21 de marzo en el Foro de la Gente, ocupando el espacio que dejó la cancelación del grupo internacional One Republic.

La sustitución ha generado expectativa entre los seguidores de la banda más rocanrolera, quienes ahora podrán disfrutar de un repertorio cargado de clásicos del rock nacional, característicos de la agrupación liderada por Alex Lora, considerada una de las más influyentes en la historia musical del país.

Por otra parte, la banda colombiana Morat también forma parte de los eventos que han levantado expectativas, puesto que, con su presentación programada para el 25 de marzo en el mismo recinto, los fans ya se preparan para asistir al concierto. El grupo, reconocido por su estilo fresco y romántico, atraerá principalmente al público joven que ha seguido su ascenso en la música latina.

Con estos anuncios, el Feria de las Fresas reafirma su apuesta por ofrecer espectáculos de gran nivel y diversidad musical, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.