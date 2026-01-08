Marca Guanajuato busca fortalecer economía local en Feria León

Irapuato, Guanajuato.- Del 9 de enero al 4 de febrero, el Pabellón de la Gente en la Feria Estatal de León 2026 conmemora el aniversario de la ciudad y los 150 años de esta tradición.

El Gobierno de la Gente, con el liderazgo de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, promueve el consumo local con más de 700 empresas expositoras de la Marca Guanajuato, de artesanía, agroalimentos, cuero-calzado, textil e industrias en desarrollo.

La Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, explicó que, a través de nuevos espacios de comercialización para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) locales, se protegen empleos además de mejorar la economía familiar.

El espacio contará con pabellones especializados: el del Nuevo Comienzo, con más de mil artesanías elaboradas por personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario; el de la Identidad, con municipios; el de dependencias gubernamentales; el de Queso y Vino, con casas vitivinícolas y destilados locales; y el Gastronómico, con amplia variedad de platillos.

Además, la Feria Estatal 2026 ofrece juegos mecánicos para todas las edades, conciertos en palenque y velaría, incrementando así la afluencia al espacio comercial al atraer más visitantes que dan mayor visibilidad a los productos locales.

En la edición del 2025, los productores superaron ventas por más de 95 millones de pesos, refrendando al Pabellón como un espacio de liderazgo económico y un escaparate de exhibición y venta de productos guanajuatenses.

Villaseñor Aguilar agregó que las empresas que cuentan con el distintivo Marca Guanajuato tienen oportunidad de acceder a nuevos mercados, alcanzar más clientes y avanzar en certificaciones como Empresa Socialmente Responsable y Empresa Limpia.

La Marca Guanajuato es un distintivo de calidad que impulsa inclusión social, igualdad, responsabilidad y sustentabilidad. En 2025, se lanzó la versión 2.0 y superó las 8 mil 400 empresas certificadas, que generan 63 mil 800 empleos en el estado.