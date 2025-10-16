Arranca primera etapa de pavimentación en comunidad de Maravillas

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con el firme compromiso de seguir mejorando la infraestructura vial en las comunidades de Manuel Doblado, este miércoles 15 de octubre, en punto de las 12:30 horas, se dio el banderazo oficial de arranque a la obra de pavimentación con empedrado tradicional en la Calle José Antonio Torres (Primera Etapa), ubicada en la comunidad de Maravillas.

La obra contempla una extensión de 140 metros lineales, y representa una inversión 100% municipal por un monto de $2,334,510.74 pesos, destinada a mejorar la movilidad, el entorno urbano y la calidad de vida de las y los habitantes de esta localidad.

Durante el evento protocolario, se contó con la presencia del Presidente Municipal, Ing. Adolfo Alfaro, acompañado por la Síndico Municipal, Raquel Ruíz, y los regidores David Rojas, Daniela Loza y Rodrigo Rodríguez, quienes refrendaron su compromiso de continuar gestionando obras que impulsen el desarrollo equitativo en todo el municipio.

El presidente municipal expresó que las comunidades son el corazón de Manuel Doblado y que con esta obra no solo se mejora la vialidad, sino que también se fortalece la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de los habitantes. Destacó que la calle intervenida, ubicada detrás de la escuela primaria, se convertirá en una vía digna para estudiantes, padres de familia y vecinos de Maravillas.