Conchita Julián deleita al público irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- En una velada llena de entusiasmo, la soprano Conchita Julián deleitó al público de Irapuato con un recital presentado como parte de los festejos del 9° aniversario del Teatro de la Ciudad, que incluyó una selección de canciones de los compositores mexicanos María Grever y Agustín Lara.

Como parte de esta celebración de siete días, el Teatro de la Ciudad, a través del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), ofrece lo mejor de las artes: danza, teatro, artes visuales y diversas expresiones que recuerdan la riqueza cultural de nuestra comunidad y el poder del arte para transformar y unir a la sociedad.

Durante su presentación, Conchita Julián recordó que nunca imaginó, tras ganar el Concurso de Bellas Artes en 1984, estar celebrando ahora 40 años de trayectoria artística, en una velada que rindió homenaje al legado de dos grandes compositores.

En un ambiente de nostalgia y romanticismo, inició el programa con “Volveré”, primera pieza que interpretó junto a la pianista, como preámbulo al homenaje musical.

“La música nos reconforta, es nuestro alimento espiritual; se disfruta más cuando hay compañerismo, profesionalismo y amor por lo que hacemos”, expresó la soprano.

El repertorio en honor a María Grever (México, 1885 – Estados Unidos, 1951) incluyó temas como: “Cuando me vaya”, “Devuélveme mis besos”, “Así”, “Alma mía”, “Cuando vuelva a tu lado” y “Ya no me quieres”.

En la segunda parte, dedicada a Agustín Lara (México, 1897 – 1970), interpretó piezas como: “Oración Caribe”, “Españolerías”, “Contraste”, “Porque ya no me quieres”, “Cuerdas de mi guitarra”, “Solamente una vez”, “Madrid” y “Rosa”, entre otras que fueron del agrado del público.

En interacción con los asistentes, la cantante —hija de la soprano Conchita Domínguez y del tenor mexicano Julio Julián— invitó a los presentes a divertirse, disfrutar la vida y cantar, en un espacio íntimo y lleno de historia como lo es el Teatro de la Ciudad.