Queman comercio en León y dos autos en Celaya

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó de tres hechos delictivos más esta madrugada; uno en León y dos en Celaya. El primero fue la quema de una tienda de conveniencia y en los casos posteriores se registró el incendio de dos vehículos. Asimismo, se informó que todas las carreteras se encuentran sin incidencias y libres.

De acuerdo con la secretaría, se esta realizando una investigación para aclarar si los incidentes a primeras horas de la mañana pertenecen a una respuesta del crimen organizado sobre los operativos del Gobierno Federal de Jalisco, con el abatimiento de “El Mencho”.

Actualmente, se mantiene la vigilancia y patrullaje preventivo en los tres niveles. Guardia Nacional, Ejército Mexicano, FSPE y Policía Municipal de todas las alcaldías continúan en operativo.