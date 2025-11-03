El oportunismo de Emmanuel Reyes Carmona

El senador morenista que ganó una diputación con bandera perredista y voto panista, Emmanuel Reyes Carmona, la volvió a hacer: ahora se colgó de la figura de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado este sábado.

En sus espacios digitales, el que fuera brazo derecho de Hugo Estefanía, perredista ligado al crimen organizado, aprovecha cualquier momento para promover su figura en un estado donde ni se le conoce y en el que pesan sus vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo y sospechas de vínculos con grupos criminales que operan en la zona de Villagrán, su ciudad de origen.

El ahora morenista mantiene fotos y videos en sus espacios digitales junto a Manzo a pesar de que los comentarios de los cibernavegantes son adversos contra él y el gobierno morenista.

Es un oportunismo que suena más a cinismo: presumir amistad con un hombre que enfrentó tanto a los delincuentes como a gobiernos estatal y federal morenistas que le dieron la espalda.

Manzo fue diputado y funcionario federal morenista, pero se desencantó de un partido que en nombre de “abrazos, no balazos” solapaba a los delincuentes. Luego supo que ya no era mera omisión: había complicidades y las enfrentó. Eso le costó la vida.

Reyes traicionó a su amigo Estefanía para aliarse con los “Chuchos” en el PRD y se candidato por PAN y PRD y con voto azul llegar a ser diputado federal.

Reyes traicionó al PRD al renunciar al partido y brincarse a la bancada morenista.

Reyes se alió con Marcelo Ebrard y es senador gracias a que éste dejó la curul para ser funcionario federal.

En esa línea de traiciones y oportunismo, Reyes presume sus fotos al lado de Carlos Manzo.