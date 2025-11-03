Carlos Manzo denunció al Gobernador de Michoacán de “corrupto”

Uruapan, Michoacán.- Dentro de las denuncias del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo hizo previo a ser asesinado, una de ellas, estuvo dirigida al Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla al decirle “corrupto” junto a sus colaboradores de la llamada Cuarta Transformación.

La acusación que realizó el alcalde Manzo señalaba el actuar de un militar, el General Ortega señalándolo de ser uno de los “capos y delincuentes” que tenía hundido a Michoacán, en complicidad con el gobernador Ramírez Bedolla.

En dicho mensaje el alcalde Carlos Manzo se dirigió directamente al gobernador diciendo que, no permitiría que el mandatario estatal “hiciera sus chingaderas en Uruapan”, y que tendría que pasar sobre su cadáver y matar a mucha gente para que siguiera robando y extorsionando a los habitantes de su municipio con la Guardia Civil Michoacana.

Además aseguró que el gobernador tiene dentro de su gobierno a políticos que traicionan los preceptos del obradorismo y de la cuarta transformación.