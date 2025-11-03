Choca en túnel por indeciso y provoca caos vial matutino

El conductor de una Chevrolet se estampó por el túnel El Barretero en la capital, el percance no dejó lesionados graves, pero intensificó el tráfico

Redacción Notus3 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Mal empezó la semana el conductor de la camioneta Chevrolet Silverado 1500 color negro cuando no se decidía si tomar hacia El Cambio o hacia Embajadoras cuando bajaba por el túnel El Barretero. Terminó por chocar en el borde donde se hace la bifurcación. No llegó a tiempo a sus labores y provocó que otros más tampoco lo hicieran.

Todo ocurrió antes de las siete de la mañana en ese túnel que conecta la zona de Pozuelos con Embajadoras y Paseo de la Presa. El conductor tuvo el percance y a su auxilio llegaron la motobomba 8802 y la ambulancia R3 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios., que atendieron el reporte de una “camioneta particular involucrada en choque frontal contra objeto fijo”.

Ahí encontraron a un joven de 22 años, que era el conductor de la camioneta. Los bomberos realizaron control de líquidos derramados y se desconectaron la batería. La versión que dio es que no se decidía si tomaba a la derecha, para salir a El Cambio, o a la izquierda, para salir a Embajadoras. En esa indecisión se fue de frente y chocó.

Mientras eso pasaba, el tráfico se intensificaba para los que debían entrar a clases a las siete de la mañana. En lo que llegó la grúa, los embotellamientos se concentraron en Pozuelos y la carretera procedente de Marfil. Fue lunes de llegada tarde a clases y trabajos.

El joven accidentado fue valorado. Estaba indeciso si lo curaban en el lugar o mejor iba a recibir atención médica. También estaba indeciso si lo llevaban al Hospital General o a la clínica del IMSS o la del ISSSTE. Finalmente, estaba indeciso si lo trasladaban los bomberos o los de Protección Civil.

