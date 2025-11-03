Choca en túnel por indeciso y provoca caos vial matutino

Guanajuato, Guanajuato.- Mal empezó la semana el conductor de la camioneta Chevrolet Silverado 1500 color negro cuando no se decidía si tomar hacia El Cambio o hacia Embajadoras cuando bajaba por el túnel El Barretero. Terminó por chocar en el borde donde se hace la bifurcación. No llegó a tiempo a sus labores y provocó que otros más tampoco lo hicieran.

Todo ocurrió antes de las siete de la mañana en ese túnel que conecta la zona de Pozuelos con Embajadoras y Paseo de la Presa. El conductor tuvo el percance y a su auxilio llegaron la motobomba 8802 y la ambulancia R3 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios., que atendieron el reporte de una “camioneta particular involucrada en choque frontal contra objeto fijo”.

Ahí encontraron a un joven de 22 años, que era el conductor de la camioneta. Los bomberos realizaron control de líquidos derramados y se desconectaron la batería. La versión que dio es que no se decidía si tomaba a la derecha, para salir a El Cambio, o a la izquierda, para salir a Embajadoras. En esa indecisión se fue de frente y chocó.

Mientras eso pasaba, el tráfico se intensificaba para los que debían entrar a clases a las siete de la mañana. En lo que llegó la grúa, los embotellamientos se concentraron en Pozuelos y la carretera procedente de Marfil. Fue lunes de llegada tarde a clases y trabajos.

El joven accidentado fue valorado. Estaba indeciso si lo curaban en el lugar o mejor iba a recibir atención médica. También estaba indeciso si lo llevaban al Hospital General o a la clínica del IMSS o la del ISSSTE. Finalmente, estaba indeciso si lo trasladaban los bomberos o los de Protección Civil.