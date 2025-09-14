El neoploblano Bryan Eduardo Saldaña es ordenado sacerdote

Irapuato, Guanajuato.- Bryan Eduardo Saldaña González, originario del municipio de Pueblo Nuevo, asumió los votos y fue ordenado como sacerdote por el obispo de Irapuato Enrique Díaz.

En una ceremonia llevada a cabo en la catedral de Irapuato, Bryan acompañado de su familia y amigos, que hicieron el viaje desde Pueblo Nuevo, en el momento más solemne del acto litúrgico, el obispo impuso las manos en la cabeza a Bryan Eduardo, en signo de que partir de ese momento se convertiría en sacerdote y pastor de almas en la diócesis de esta ciudad.

“Yo creo que desde lo profundo de tu ser puedes decir: Señor sabes que te amo”, fueron las palabras que el obispo dirigió a Bryan Eduardo, reflexionando que ser sacerdote es servir con amor al prójimo.

El nuevo sacerdote ha tenido una larga preparación, puesto que desde los 15 años ingresó al seminario menor en la ciudad de Lagos de Moreno, posteriormente continuó con sus estudios en el seminario mayor donde estudió filosofía y teología,

Y fue así, como el municipio de Pueblo Nuevo dio a la diócesis de Irapuato un nuevo sacerdote para guiar en el camino espiritual a los creyentes católicos en la región.