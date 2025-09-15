Llama Samantha a diálogo “entre grupos antagónicos”

Guanajuato, Gto.- En lo que constituyó un factual deslinde del enfrentamiento entre grupos antagónicos, registrado el sábado en la tarde, la presidenta municipal -Samantha Smith- llamó al diálogo entre los confrontados y ordenó una investigación para deslindar responsablidades.

En la presentación de la tradicional fiesta de los Indios Tejocoteros en el Centro Histórico de la ciudad, calificó el hecho como “un suceso lamentable” señaló ue debe haber diálogo para solventar diferencias para gozar de libertades que deben ejercerse en un marco de paz, sin caer en “golpeteos ni polarización”.

Dijo que no se solapa actos de violencia, ni física ni verbal, y solicitó al Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, a investigar el hecho, ­en coordinación con la Fiscalía, “para que nadie quede por encima de la ley”.

También instruyó al Secretario del Ayuntamiento, Daniel Federico Chowell, para abrir una mesa de diálogo entre los grupos de manifestantes. Las diferencias se atienden dialogando, no violentando ni polarizando, dijo.

Esta sábado, el excandidato morenista a la presidencia municipal, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, convocó a una manifestación contra Samantha Smith y su esposo, Alejandro Navarro, a quienes acusa de haberse enriquecido indebidamente.

Sin embargo, por perifoneo desde camionetas tripuladas por encapuchados, mediante perifoneo , así como también desde redes digitales, mensajes telefónicos y de WhatsApp, se convocó a una contramarcha.

Desde antes de la marcha, el grupo que se dijo simpatizante de Samantha Smith y Alejandro Navarro hostigó a los manifestantes. Cuando estos llegaron a la presidencia municipal y colocaron en sello simbólico de clausura, el grupo opuesto llegó y lo arrancó y se armó una guerra de gritos, burlas e insultos.

Fue entonces que llegó un grupo de unos diez encapuchados, que comenzaron a agredir a Rodríguez Medrano y su gente. El también director de un canal digital de televisión ordenó el repliegue, pero fueron hostigados con golpes a lo largo de su retirada. Cuando llegaron a su casa, ubicada en la calzada de Tepetapa, la finca fue atacada por defensores de Samantha y Navarro.

Mientras todo eso pasaba, la presidenta municipal participaba en una actividad en el templo de la Compañía. Luego subiría fotos donde se aprecia que rezaba.

La policía municipal estuvo ausente tanto en la manifestación como en la confrontación.

Todo eso es lo que Samantha Smith dijo que va a investigar.