Con inversión de 6.4 MDP, gobierno de Pénjamo mejora conectividad rural para más de 2 mil habitantes

Con esta obra se deja atrás el rezago de caminos de tierra, beneficiando directamente a alrededor de 2mil habitantes de la zona rural.

Pénjamo, Gto.

16 de marzo de 2026.- Porque el desarrollo del municipio debe llegar de manera pareja a todas las comunidades, el Gobierno de Pénjamo inauguró de manera oficial la rehabilitación integral del camino que conecta a las localidades de Colorado de Herrera y Palo Verde.

Con una inversión superior a los 6.4 millones de pesos, esta obra representa un acto de justicia social para las familias de la zona, quienes durante años padecieron las complicaciones de transitar entre el polvo en tiempos de sequía y el lodo durante las lluvias, afectando sus vehículos y tiempos de traslado.

Durante el corte de listón, la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, destacó que esta administración trabaja con orden para que los recursos lleguen a donde verdaderamente se necesitan.

“En este gobierno tenemos muy claro que Pénjamo somos todos. El desarrollo no puede quedarse solo en el centro de la ciudad, tiene que llegar a cada rincón de nuestra zona rural. Hoy venimos a Colorado de Herrera y a Palo Verde a entregarles más que asfalto; venimos a entregarles dignidad, a acortar distancias y a demostrar que cuando el recurso se administra con orden, alcanza para cambiar vidas”, expresó la alcaldesa ante las familias beneficiadas.

Datos técnicos de la obra: A través de la Dirección de Obras Públicas, se ejecutó una inversión exacta de $6,413,305.19 pesos, la cual contempló la construcción de 1,620 metros lineales de nueva carpeta asfáltica (de 5 cm de espesor sobre una base hidráulica de 20 cm). Además, para garantizar la seguridad vial de los transeúntes y automovilistas, se instalaron 18 piezas de señalética vertical.

Esta obra no solo conecta de manera directa a Colorado de Herrera y Palo Verde, sino que fortalece la movilidad de toda una zona rural integrada también por comunidades cercanas como Lomas de Palo Verde, San José de Morales y otras localidades aledañas, donde en conjunto habitan alrededor de 2 mil personas. Para estas familias, este camino representa una vía fundamental para el traslado hacia escuelas, centros de salud, actividades comerciales y para el transporte de sus cosechas, consolidando así una obra que impacta de manera directa en la calidad de vida y el desarrollo de esta región del municipio.