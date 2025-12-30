El maestro Eduardo Durán compone himno para que la niñez regrese a las aulas

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Educación de Guanajuato, reconoce la labor y el talento del músico y compositor irapuatense Eduardo Durán Herrera, quien creó una canción inspirada en el espíritu y la misión de la estrategia Abre la Puerta a tu Futuro.

Este proyecto estatal tiene como objetivo recuperar a niñas, niños y adolescentes que han dejado la escuela, mediante el compromiso de docentes, directivos, visores comunitarios y equipos escolares que recorren colonias, comunidades rurales y zonas urbanas para acercar nuevamente a cada estudiante a su derecho a la educación.

Eduardo conoció este esfuerzo gracias a su madre, Martha Herrera, quien participa activamente en estas jornadas. Escuchar historias de dedicación, avances y logros lo conmovió profundamente: “equipos que caminan casa por casa buscando estudiantes, casos de éxito donde niñas y niños regresan con entusiasmo a la escuela, e incluso personas que han decidido apadrinarlos para que continúen sus estudios”. Todo ello —relató— lo inspiró a componer.

Motivado por esta entrega, decidió aportar su talento y crear una canción que reflejara ese trabajo cotidiano y alentara a más niñas y niños a regresar a la escuela.

“Me emocionó ver cómo salen a buscar alumnos, cómo hacen todo lo posible por traerlos de vuelta. Eso me inspiró a escribir la canción. Pensé: si esto ayuda, aunque sea un poco, vale la pena”, compartió el compositor.

Su iniciativa fue recibida con entusiasmo por el responsable del programa, Luis Alberto González Bernabé, quien lo alentó a presentar el proyecto ante el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez. La propuesta fue aceptada por su valor artístico y por el mensaje esperanzador que transmite.

La canción se presentó por primera vez durante el arranque de Abre la Puerta a tu Futuro, convirtiéndose en un mensaje motivador para quienes participan en las jornadas y para las niñas, niños y adolescentes que escuchan el llamado a continuar sus estudios y construir un futuro con más oportunidades.

Además de compositor, Eduardo es maestro de arte en la primaria Benito Juárez, en la comunidad Estación Joaquín, municipio de Abasolo, donde imparte talleres de música y artes para que las y los estudiantes encuentren en la escuela un espacio seguro para expresarse, aprender y desarrollar sus habilidades. Con más de 20 años de trayectoria, continúa formándose profesionalmente en artes y composición.

Su canción no solo celebra el esfuerzo de quienes recorren caminos para recuperar estudiantes, sino que también recuerda que las niñas, niños y adolescentes son el futuro de Guanajuato y de México.