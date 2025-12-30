Atacan a jóvenes lava carros en San Felipe; un herido y un muerto

San Felipe, Guanajuato.- Un joven de 20 años sin vida y otro de 17 años con heridas de gravedad fue el saldo que dejó una balacera sobre la Avenida Colón cerca de Condumex en San Felipe. Según el reporte los jóvenes se dedicaban al lavado de carros y se encontraban limpiando una camioneta azul cuando hombres armados los rafaguearon.

El ataque armado fue reportado al sistema de emergencias y elementos de diferentes corporaciones acudieron para hacer el respectivo acordamiento de área. Paramédicos revisaron a las víctimas, encontrando que una de ellas ya no presentaba signos vitales, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Las FSPE y policía municipal resguardaron el cuerpo en espera de SEMEFO y la Fiscalía.

Cabe destacar que en la Avenida Colón es común la venta de vehículos americanos. Las cámaras de vigilancia captaron la camioneta en donde los presuntos sicarios se trasladaron y se documentó su ingreso al barrio de San Miguel. Sin embargo, al parecer no se registró su salida.