Reinstalan Comité de información estadística y geográfica

La capital es el único municipio que cuenta con ese tipo de organismo

Velio Ortega19 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La capital se convirtió en el único municipio del estado en contar con un Comité Municipal de Información Estadística y Geográfica, tras la toma de protesta de sus integrantes durante la primera sesión de reinstalación.

Con este organismo, el municipio fortalece sus herramientas técnicas para la planeación, la toma de decisiones y la generación de políticas públicas basadas en datos confiables, actualizados y verificables.

Una vez realizada la toma de protesta, se presentó el Estatuto Interno del Comité, en el que se establece la estructura, las atribuciones y los mecanismos de trabajo entre la Presidencia Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, las dependencias generadoras de información y los organismos invitados. El documento considera lineamientos para la operación del Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica, así como los criterios temáticos, metodológicos y de indicadores necesarios para alimentar los instrumentos de planeación municipal.

Posteriormente, se presentó el Programa Municipal de Información Estadística y Geográfica, herramienta que define los proyectos, metas y actividades encaminadas a fortalecer la generación, actualización, administración y difusión de la información que sustenta la planeación integral del municipio. Este programa se alinea al Plan Municipal de Desarrollo, al Programa de Gobierno y al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial.

María de la Luz Ovalle García, coordinadora estatal del INEGI, felicitó al municipio por ser el único en el estado en conformar formalmente un comité de estas características y reconoció el liderazgo del gobierno municipal. Aprovechó también para agradecer a la presidenta Samantha Smith el apoyo y la colaboración para concretar proyectos clave del INEGI, como el Censo Municipal y la Encuesta Intercensal.

