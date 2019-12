“El Kuma” Martínez: “Somos muy pocos los locos que andamos en este deporte”

Abasolo, Guanajuato

Pese a que es un hombre que mide 1.90 de estatura y pesa 127 kilos, los golpes sólo los tira arriba del ring. Eliud Martínez alias “El Kuma” Martínez es un peleador de peso completo que no le gusta meterse en problemas en la calle y menos si se trata de golpes.

Eliud Eduardo Martínez Rivas de 38 años mejor conocido como “El Kuma” Martínez ha destacado por su desenvolvimiento y campeonatos ganados en el Muay Thai y artes marciales. Desde pequeño, a los 8 años, sus padres decidieron llevar a Eliud Martínez a practicar el Tae Kwon Do, sin saber que sería ese por el camino que le daría muchos éxitos en su vida personal como laboral.

”Yo como que no quería mucho pero ya me empezó a llevar y poco a poco” y así fue hasta los 16 años que posteriormente comenzó a participar en torneos de karate y campeonatos estatales y nacionales, de los cuales ganó varios.

Después le interesó el peso completo, donde comenzó a practicar el Muay Thai, KML en una academia de Irapuato, así como el Jiu Jitsu brasileño.

Abrió su propia academia donde actualmente entrena a sus estudiantes y gracias a eso ha sacado a muchos jóvenes de las adicciones y de la vagancia formándoles una meta en este deporte, siendo esa una de sus mayores satisfacciones.

Dedicarse a este deporte es como ser “masoquistas porque sí se requiere darle al cien. Nos tiene que gustar el dolor, no toda la gente está hecho para esto. Somos muy pocos los locos que andamos metidos en este deporte”, expresó.

Asimismo desenvolverse en este deporte, “El Kuma” ha ganado muchas amistades, “no solo es agarrarse a golpes, incluso con los adversarios hay que platicar”, dijo.

Además “El Kuma” Martínez gracias a sus habilidades es maestro y da clases de acondicionamiento físico y entrenamiento a policías.

Su esposa y sus dos hijos Ana Paula y Juan Pablo han sido fundamentales en la carrera de “El Kuma”.

“La satisfacción es que soy de Abasolo, un pueblito chiquito que no todo mundo lo conoce pero ya con esto nos damos a conocer un poco más en el mapa, porque he peleado con muchos peleadores reconocidos y me dicen tú de dónde eres y les digo de Abasolo, y eso dónde queda”, contó.

Sabías que…El último cinturón obtenido por “El Kuma Martínez fue el Campeonato Nacional de Muay Thai Amateur IKF en Puerto Vallarta contra el peleador Jorge Martínez. Y tiene dos fechas más en próximos meses, donde demostrará por qué es un talento abasolense.