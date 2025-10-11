Herido por arma de fuego en la subida al Panteón Nuevo

La víctima, identificada como Noé, presentó varias heridas en el tórax, la cabeza y la boca, fue trasladado al hospital por paramédicos de Guanajuato

Redacción Notus11 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- En la colonia Panteón Nuevo desde una camioneta blanca desconocidos realizaron varias detonaciones que alcanzaron a un hombre, identificado como Noé N., quien presentó heridas en la cabeza, la boca y el tórax posterior, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital en estado crítico, mientras paramédicos y unidades de emergencia brindaban atención en el lugar, y la Policía Municipal se encargaba de asegurar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, la víctima contaba con antecedentes y cargos registrados en el Ministerio Público, información que forma parte del seguimiento que realiza el gobierno local para mantener la seguridad y dar atención a casos con historial delictivo, mientras se continúa con la búsqueda del responsable, cuya ubicación hasta el momento se desconoce, y el estado de salud del lesionado sigue bajo grave.

