Herido por arma de fuego en la subida al Panteón Nuevo

Guanajuato, Guanajuato.- En la colonia Panteón Nuevo desde una camioneta blanca desconocidos realizaron varias detonaciones que alcanzaron a un hombre, identificado como Noé N., quien presentó heridas en la cabeza, la boca y el tórax posterior, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital en estado crítico, mientras paramédicos y unidades de emergencia brindaban atención en el lugar, y la Policía Municipal se encargaba de asegurar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, la víctima contaba con antecedentes y cargos registrados en el Ministerio Público, información que forma parte del seguimiento que realiza el gobierno local para mantener la seguridad y dar atención a casos con historial delictivo, mientras se continúa con la búsqueda del responsable, cuya ubicación hasta el momento se desconoce, y el estado de salud del lesionado sigue bajo grave.