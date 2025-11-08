El huanimarense José Carlos necesita donadores de sangre

Huanímaro, Guanajuato.- La salud de José Carlos Escobar Ramírez está delicada, su familia solicita donadores de sangre. Él es un adulto mayor huanimarense, perteneciente a la comunidad La Lobera. Los interesados deberán presentarse en el Hospital Regional de Pénjamo, con credencial vigente para este primero de diciembre.

Su hija, Paloma Escobar, ha estado buscando personas que puedan apoyar a don José, ya que requieren de al menos 8 donadores que acudan al hospital a las 7 y media de la mañana. “Hoy por él mañana por nosotros, se los agradecería de todo corazón”, comentó en redes sociales.

Entre las especificaciones para ser candidato, se requiere:

• Tener entre 18 y 65 años

• Pesar más de 50 kilogramos

• No haber tomado bebidas alcohólicas en las previas 72 horas

• No haber recibido vacunas en el último mes