El huanimarense José Carlos necesita donadores de sangre

El adulto mayor se encuentra delicado de salud en el hospital de Pénjamo, por lo que su familia solicita apoyo de la ciudadanía

Redacción Notus8 noviembre, 2025

Huanímaro, Guanajuato.- La salud de José Carlos Escobar Ramírez está delicada, su familia solicita donadores de sangre. Él es un adulto mayor huanimarense, perteneciente a la comunidad La Lobera. Los interesados deberán presentarse en el Hospital Regional de Pénjamo, con credencial vigente para este primero de diciembre.

Su hija, Paloma Escobar, ha estado buscando personas que puedan apoyar a don José, ya que requieren de al menos 8 donadores que acudan al hospital a las 7 y media de la mañana. “Hoy por él mañana por nosotros, se los agradecería de todo corazón”, comentó en redes sociales.

Entre las especificaciones para ser candidato, se requiere:
• Tener entre 18 y 65 años
• Pesar más de 50 kilogramos
• No haber tomado bebidas alcohólicas en las previas 72 horas
• No haber recibido vacunas en el último mes

Redacción Notus8 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información