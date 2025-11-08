Firman convenio el gobierno municipal de Guanajuato y el Archivo General del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- El Archivo General del Estado de Guanajuato y el gobierno municipal de Guanajuato firmaron un convenio que establece el compromiso de ambas instituciones con la historia, el presente y el futuro de la administración pública; esto contribuirá a conservar, restaurar y difundir el patrimonio documental de la capital.

Firmaron el acuerdo la presidenta municipal, Samantha Smith; la directora general del Archivo General del Estado, Cecilia Elizabeth Nila García; y el secretario del Ayuntamiento, Daniel Chowell, en presencia de la directora de Patrimonio Documental, Susana Rodríguez Betancourt, miembros del Ayuntamiento de Guanajuato y funcionarios de ambas instituciones.

La colaboración que tienen desde hace tiempo el Gobierno Municipal de Guanajuato y el Archivo General del Estado, permitió que todas y todos los trabajadores del Archivo tomaran el curso de Crianza Positiva que imparte el DIF Municipal. Todas y todos recibieron sus constancias en este evento; a nombre de sus compañeros, Carmen Martínez Zamora y José Marcos Martínez Pulido compartieron conmovedores mensajes sobre lo aprendido.

De esta manera, los documentos que el gobierno local mande al llamado “Archivo muerto” pasarán al AGEG, en donde podrán ser consultados por historiadores e investigadores.