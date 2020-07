“El gobernador Diego Sinhue le fallo nuevamente a los familiares de desaparecidos”: Colectivo Sembrando Comunidad

El licenciado Héctor Alonso Díaz Ezquerra, es el titular electo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así lo dio a conocer el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Díaz Ezquerra, es licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Iberoamericana de León.

A través de la página “Sembrando Comunidad” los familiares de las victimas subieron varios videos mencionando la inconformidad que sienten de la recientedecisión Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno.

Mientras Diaz Ezquerra ha fungido como Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional. Además, Héctor fue integrante del comité técnico para a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y trabajar al interior de instituciones similares a dicho organismo.

El gobernador le deseo todo el éxito al Licenciado Diaz Ezquerra en su nuevo nombramiento mientras las familias estallan de coraje por dicha decisión.

“Me reuní con ustedes como gobierno porque pensé que apoyarían a la victimas , gracias por hacernos perder el tiempo, no se si no les da vergüenza que el nuevo titular de búsqueda sea un administrador de empresas, el no va a encontrar a mi hermano, me acabo de dar cuenta que la única que va a seguir buscando soy yo, Guanajuato es un estado huérfano de solidaridad con las personas de familiares desaparecidos, nos vieron la cara una vez más” menciono una víctima de desaparecidos

Tan pronto se conoció la designación, colectivos organizaron una protesta virtual donde rechazaron la designación del funcionario administrativo como el primer comisionado para la Búsqueda de Personas en Guanajuato.

El gobernador @diegosinhue le falló nuevamente a las víctimas. Decidió elegir a un titular para la Comisión de Búsqueda ajeno a las familias y al proceso. pic.twitter.com/L3FmkpP74y — Sembrando Comunidad (@SembrandoComun1) July 4, 2020