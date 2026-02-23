Transporte en Irapuato; regreso paulatino y sin horario establecido

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato informa a la ciudadanía que el servicio de transporte público comenzará a reactivarse de manera paulatina, luego de los hechos registrados el día de ayer en varios estados del país, situación que también generó afectaciones en nuestro municipio.

Ante este contexto, se sostiene un diálogo permanente y cercano con los concesionarios del transporte público, quienes han mostrado en todo momento la mejor disposición para reanudar el servicio, priorizando la seguridad de usuarios, operadores y sus unidades. Este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto y coordinado entre autoridades municipales y transportistas, privilegiando el bienestar de la población.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal mantendrá comunicación constante y coordinación directa con los prestadores del servicio, con la finalidad de que, de manera gradual y ordenada, este servicio esencial para la comunidad retome su funcionamiento habitual.

Se espera que en el transcurso del día comiencen a operar normalmente las diferentes rutas; sin embargo, es importante señalar que podrían presentarse algunas variaciones en los horarios. Por ello, se exhorta respetuosamente a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias para trasladarse con oportunidad a sus destinos.

Para reportar cualquier anomalía, la ciudadanía puede comunicarse al número telefónico 072, donde se estarán atendiendo reportes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.