El dolor no es negociable: familia de menor asesinado en León pide justicia

León, Guanajuato.- Christian “N”, médico leonés señalado como responsable del asesinato de Mateo Santiago, menor de 12 años, ha presentado amparos para mitigar su condena. Desde que comenzaron las investigaciones, su defensa ha tratado de impedir el procedimiento legal y ahora busca reducir su sentencia. La familia de Mateo expresa que el dolor no es negociable, por lo que convoca a una marcha pacífica el 19 de octubre para evitar que el hombre burle a la justicia con un juicio abreviado.

Intento de suicidio, una apelación para permanecer en libertad mientras se llevaba su caso, intentar evadir la prueba de ADN bucal y ahora, recurrir a una petición para mitigar su sentencia, han hecho que los seres queridos de Mateo, en principalmente su madre, teman sobre el fallo de su sentencia.

“Comentarles que hoy más que nunca, estamos firmes, y unidos como familia, rodeados de amigas, amigos, familiares y todos aquellos que nos ayudan a seguir afrontando este dolor, clamando por justicia, honrando la memoria de mi niño Mateo.

Cómo ya es de conocimiento público, el presunto, en el caso de mi niño Mateo, busca conseguir el procedimiento abreviado, el cual podría tener beneficios para el, pero NO para la justicia, no para mí hijo Mateo, no para el antecedente que debe quedar y proteger a las infancias”, expuso Marytere.

Aunque Christian siempre recibió una negativa por parte del juez ante sus peticiones, el 23 de octubre podría conseguir su propósito. Como llamada de atención hacia las autoridades judiciales, este domingo a las 11 de la mañana, en el fórum cultural de León se llevará a cabo una marcha pacífica en la que la familia del niño invita a participar.