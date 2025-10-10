Anuncian cambio temporal de circulación por modernización de Paseo de la Altiplanicie

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato informó que, a partir del lunes 13 de octubre, se aplicará un cambio temporal en la circulación de acceso hacia Villas de Irapuato, Cuchicuato y fraccionamientos y comunidades cercanas, debido a los trabajos de modernización de Paseo de la Altiplanicie.

Durante esta etapa, el tránsito hacia Villas y las zonas aledañas se desviará por el cuerpo sur de la vialidad, que ya fue modernizado, mientras se realizan labores en el carril norte.

El cambio de circulación aplicará desde el puente sobre el río Silao hasta la glorieta de Villas de Irapuato. El acceso a Lomas del Pedregal permanecerá sin modificaciones, ya que ese tramo no será intervenido por el momento.

La administración municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que puedan presentarse, y recordó que los trabajos son temporales, pero sus beneficios serán permanentes, al ofrecer vialidades más seguras y modernas para todas y todos.