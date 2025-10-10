Rumbo claro con rehabilitación vial en distintos puntos de Irapuato

Los trabajos se realizan en bulevar Solidaridad, calle Santo Domingo y avenida Independencia para mejorar la movilidad urbana

Redacción Notus10 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato lleva a cabo diversas obras de rehabilitación vial en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la movilidad urbana.

A través de la Dirección General de Obras Públicas se desarrollan tres proyectos principales: la rehabilitación del bulevar Solidaridad, en el tramo que va del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) a la gasa del distribuidor vial, frente a la colonia Rancho Grande; la rehabilitación de la calle Santo Domingo, entre avenida Héroe de Nacozari y calle División del Norte, en la colonia Las Heras; y la rehabilitación de la avenida Independencia, desde avenida Las Águilas hasta las vías del tren.

Las labores incluyen retiro y reposición de la carpeta asfáltica, aplicación de riego de sello premezclado, señalización horizontal con pintura termoplástica, renivelación de bocas de tormenta y pozos de visita, sustitución de rejillas pluviales, cambio de brocales, así como reposición de banquetas y guarniciones dañadas.

De acuerdo con la autoridad municipal, los trabajos buscan ofrecer vialidades en mejores condiciones para los distintos sectores de la población.

