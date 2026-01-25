Les cae la policía mientras robaban una casa en Villas de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La llamada de un vecino y la reacción inmediata de la Policía Municipal evitaron que un robo a casa habitación se consumara en Villas de Irapuato.

El hecho ocurrió sobre la calle Paseo del Altiplanicie, donde habitantes alertaron a las autoridades sobre la presencia de personas ajenas al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el reportante, quien confirmó que los presuntos intrusos no contaban con autorización para ingresar al inmueble.

El vecino explicó que logró contactar telefónicamente a los propietarios, quienes corroboraron que nadie tenía permiso para entrar a la casa, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de la corporación.

Con el consentimiento de los dueños, los policías ingresaron al domicilio y localizaron a dos jóvenes que ya habían seleccionado diversos objetos del interior.

Los detenidos fueron identificados como Humberto “N”, de 20 años, y Cristian “N”, de 18, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad competente junto con los artículos asegurados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato reiteró el llamado a la población para reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso y destacó que la colaboración ciudadana es clave para proteger el patrimonio de las familias.