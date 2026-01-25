Les cae la policía mientras robaban una casa en Villas de Irapuato

La denuncia de un vecino permitió a la Policía Municipal detener a los presuntos responsables dentro del domicilio

Redacción Notus25 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La llamada de un vecino y la reacción inmediata de la Policía Municipal evitaron que un robo a casa habitación se consumara en Villas de Irapuato.

El hecho ocurrió sobre la calle Paseo del Altiplanicie, donde habitantes alertaron a las autoridades sobre la presencia de personas ajenas al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el reportante, quien confirmó que los presuntos intrusos no contaban con autorización para ingresar al inmueble.

El vecino explicó que logró contactar telefónicamente a los propietarios, quienes corroboraron que nadie tenía permiso para entrar a la casa, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de la corporación.

Con el consentimiento de los dueños, los policías ingresaron al domicilio y localizaron a dos jóvenes que ya habían seleccionado diversos objetos del interior.

Los detenidos fueron identificados como Humberto “N”, de 20 años, y Cristian “N”, de 18, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad competente junto con los artículos asegurados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato reiteró el llamado a la población para reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso y destacó que la colaboración ciudadana es clave para proteger el patrimonio de las familias.

Redacción Notus25 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información