Arde y explota bodega en La Piedad, Michoacán

La Piedad, Michoacán.- Una bodega que almacenaba y distribuía clandestinamente gasolina y diésel, en La Piedad Michoacán y que dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos. Elementos de Personal de Protección Civil Municipal y de Bomberos, lograron controlar el incendio ocurrido en la colonia Cuitzillo.

Según el informe de las autoridades, dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos a consecuencia de la explosión que registró alrededor de las 6:30 de la mañana, al interior de una bodega ubicada sobre la calle Hermanos Flores Magón.

En relación a las personas lesionadas, solamente se dijo que fueron quemaduras leves que no requirieron hostilización, aunque por el tipo de acontecimiento, fueron cerradas varias calles, mientras se acordonaba el lugar.