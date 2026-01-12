Arde y explota bodega en La Piedad, Michoacán

En total, fueron ocho viviendas y 12 vehículos los que sufrieron daños: algunas personas tuvieron quemaduras leves que no requirieron hospitalización

Redacción Notus12 enero, 2026

La Piedad, Michoacán.- Una bodega que almacenaba y distribuía clandestinamente gasolina y diésel, en La Piedad Michoacán y que dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos. Elementos de Personal de Protección Civil Municipal y de Bomberos, lograron controlar el incendio ocurrido en la colonia Cuitzillo.

Según el informe de las autoridades, dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos a consecuencia de la explosión que registró alrededor de las 6:30 de la mañana, al interior de una bodega ubicada sobre la calle Hermanos Flores Magón.

En relación a las personas lesionadas, solamente se dijo que fueron quemaduras leves que no requirieron hostilización, aunque por el tipo de acontecimiento, fueron cerradas varias calles, mientras se acordonaba el lugar.

Redacción Notus12 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información