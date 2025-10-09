“El crimen organizado pone a los presidentes municipales”, diputado de morena

El diputado de Morena, Hugo Eric Flores, aseguró que el 70% del territorio mexicano está gobernado por presidentes municipales que obedecen las órdenes de grupos criminales

Redacción Notus9 octubre, 2025

México.- “No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales”, así lo dijo el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, al asegurar que el 70% del territorio mexicano está gobernado por presidentes municipales que obedecen las órdenes de grupos criminales.

El legislador morenista, dijo en un congreso evangélico, “70% este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? ¿Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales”.

El diputado fue muy tajante en su declaración en la que dejó entrever que el gobierno trabaja directamente con grupos de la delincuencia organizada y narcotráfico.

