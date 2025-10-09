Despojan a pareja de su camioneta en carretera Guanajuato-Juventino Rosas

Guanajuato, Gto.- Una pareja de automovilistas, fue “topada”, por un grupo de asaltantes que se les atravesó en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas para robarles la camioneta en la que viajaban. El hecho quedó grabado por otros chóferes; esto ocurrió al medio día.

El asalto ocurrió al mediodía de este este miércoles, cuando una pareja fue interceptada por personas armadas, en un tramo de la Sierra de Guanajuato, específicamente entre La Sauceda y Juventino Rosas, donde fueron obligados a descender de su vehículo a punta de pistola.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes aprovecharon que había poco tráfico, para cometer el robo, en el que presuntamente tras cerrarles el paso, descendieron de su unidad y encañonaron a las víctimas, obligándolas a entregar el automóvil en cuestión de segundos.

En relación al robo, no se dieron a conocer mayores detalles, ni tampoco existe un reporte oficial que determine lo que ocurrió en esos momentos, detallando, que en los últimos 15 días, han ocurrido asaltos similares, también en la carretera de Salamanca a Celaya.