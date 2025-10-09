Riñas internas de cártel Santa Rosa intensifican violencia en Guanajuato

Guanajuato.- El cártel de Santa Rosa es “un grupo disminuido, pero con varias células también en pugna, que lamentablemente genera más violencia”, explicó el secretario de Seguridad Nacional, Omar Harfuch. Esto, además de su rivalidad con el cártel Jalisco Nueva Generación, acrecienta los crímenes en Guanajuato.

Durante una entrevista, Harfuch destacó que la célula delictiva ha ido debilitándose tras la detención del Marro. Sin embargo, continúa operando a través de familiares que han asumido el mando de los grupos en los que se subdivide y éstos mantienen riñas internas que afectan significativamente al estado.

Además de los conflictos territoriales con el CJNG, que ya de por sí se veían reflejados, las facciones del cártel Santa Rosa luchan por el control de municipios. Las víctimas colaterales de ataques y otros actos violentos continúan siendo los ciudadanos.

La estrategia nacional, según el funcionario, es centrarse en los líderes mediante los tres niveles de gobierno. Harfuch señaló la baja del 61 por ciento de los homicidios en el estado como un logro en cooperación con elementos de seguridad municipales, estatales y federales.