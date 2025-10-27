El cortometraje “Las niñas no pueden” gana el Premio People’s Choice

Guanajuato, Gto.- El cortometraje “Las niñas no pueden” ganó el premio “Nuestro Enfoque Mx, Videos for Change 2025”. Esta iniciativa, impulsada por Fundación FEMSA en alianza con Educación para Compartir, celebra a Videos for Change, una comunidad mundial de jóvenes que crean contenido de vídeo de formato corto sobre los temas que más les interesan.

Bajo la premisa “Una idea. Un vídeo. Un minuto a la vez”, la ceremonia de premiación fue celebrada en esta ciudad, Fueron 10 videos finalistas, seleccionados entre más de 2,000 participantes de todo Guanajuato. Participaron en el marco de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino.

Los cortometrajes destacados por el jurado fueron “No te quedes callad@”, “Mis Fantasmas” y “Muerta en vida”, obras que visibilizan temas cruciales como la violencia de género, la salud mental y la soledad. El máximo galardón de la noche, el Premio People’s Choice, fue corto “Las niñas no pueden”, calificado como “conmovedor e inspirador”.

Detrás del Corto Ganador:

Dirección y Guión: Alexa Espinosa Maldonado

Música Original: Alexa de la Luz.

Fotografía: Fernando Álvarez.

Participación Especial: Valentina Aguirre y Nallely Álvarez.

El cortometraje “Las niñas no pueden” destaca poderosamente la importancia del impulso de las mujeres para crear y creer que sí pueden. El mensaje de su realizadora, Alexa Espinosa Maldonado, fue particularmente inspirador para la audiencia, demostrando el potencial transformador de la juventud.

La trascendencia de esta plataforma fue reconocida por personalidades de la ciudad, entre ellas la presidenta municipal, Samantha Smith, quien elogió la labor de los jóvenes como futuros realizadores y agentes de cambio.

Citas Clave:

“El éxito de ‘Nuestro Enfoque Mx, Videos for Change’ en Guanajuato es una

prueba de que, al darle una plataforma, la juventud no solo tiene algo que decir,

sino el poder de mover a la acción. ‘Las niñas no pueden’ es un espejo de las

problemáticas sociales y un faro de esperanza. Felicitamos a todos los

participantes y agradecemos a Fundación FEMSA y Educación para Compartir

por su compromiso con el futuro de nuestra sociedad,” declaró Jorge Alexis

Sánchez Reyes