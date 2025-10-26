Camioneta intenta ganarle el paso al tren, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dos personas que viajaban a bordo de una camioneta resultaron lesionadas, tras impactar con el tren, al intentar ganarle el paso sobre las vías, en la Comunidad Bajada de Cuarta Brigada.

A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, informó que integrantes de Protección Civil y Bomberos, atendieron a dos personas lesionadas.

El reporte del accidente se recibió a través del sistema de emergencias 911, arribando al lugar personal de Protección Civil y Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, ubicando a una camioneta caravan, color guinda en medio de las vías del tren, totalmente dañada del frente.

Asimismo, se tuvo conocimiento de cinco personas más que se retiraron por sus propios medios para recibir atención médica.

En tanto, bomberos realizaron labores de mitigación de riesgos del vehículo siniestrado.