El Corral de la Chiva será centro de atención a mujeres

Apaseo el Grande, Guanajuato.- El Fiscal del Estado Gerardo Vázquez Alatriste informó que hasta este momento van 34 inmuebles incautados a la delincuencia y que están en proceso de obtener la extinción de dominio.

Al respecto Vázquez Alatriste mencionó que “todos los inmuebles que ya pertenecen a través de la extinción de dominio, estamos buscando que tengan un uso lícito, bueno y noble a favor todas las causas sociales”.

Tal es el caso del bar conocido como El Corral de la Chiva, o como en el caso de la finca de la comunidad de la Calera en Irapuato, en donde se encontró una fosa clandestina con mas de treinta cuerpos.

Tras la posibilidad de que las instalaciones de lo que fuera el bar “El Corral de la Chiva” se convierta en un centro en favor de las mujeres, el fiscal añadió que sería noble darle a ese sitio, que en antaño fue utilizado para la explotación de mujeres, una misión en favor de éstas.