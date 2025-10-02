Familiares reconocen tres cuerpos de fosa clandestina, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Tras el hallazgo que realizaron las “madres buscadoras” del colectivo “Hasta Encontrarte” de Irapuato, en la comunidad de Molino de Santa Ana, se han identificado tres víctimas que yacían en el lugar.

El primer caso se refiere a Emilio Muñiz Álvarez quien tendría 43 años de edad, y quien fuera reportado como desaparecido el día 7 de marzo de 2025 en la ciudad de Irapuato; Emilio al parecer era padre de cuatro hijos.

Otro de los identificados fue Víctor Manuel Delgado Gómez el cual desapareció el cuatro de marzo del presente año, y fue visto por última vez en la comunidad Venado de San Lorenzo, Víctor contaba con 36 años de edad.

Al parecer otro de los identificados se trató de José María Tapia Calderón, aunque esta información es de manera extraoficial y no ha podido ser verificada, sin embargo, representantes del colectivo aseguraron que ya son tres los cuerpos identificados y que esta por identificarse tres más correspondientes a una mujer y dos hombres, lo que sumaría seis cuerpos encontrados en la fosa.

Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han revelado el dato exacto de los cuerpos encontrados en dicha fosa, extraoficialmente el colectivo Hasta Encontrarte señaló seis personas enterradas en dicha fosa, sin embargo, el hallazgo de ropas, zapatos y demás objetos pudiera referir a que se traten de más víctimas.