Dirigente estatal del PAN “menosprecia” críticas de legisladores

León, Guanajuato.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Aldo Márquez Becerra, minimizó las voces críticas vertidas por algunos legisladores y exalcaldes panistas inconformes con el proceso de renovación de dirigencias municipales, al asegurar que quienes están molestos “deben ir a terapia”.

El dirigente del blanquiazul estatal dijo que “Y si alguien tiene una frustración pues tendrá que resolverla, que vaya a terapia para que le resuelvan la frustración”, declaró.

Las palabras de Márquez surgen luego de los señalamientos hechos por varios legisladores de su partido, tal es el caso del legislador Erandi Bermúdez quien señaló que es preocupante que la militancia del partido no se haya hecho sentir en las elecciones pasadas por la baja participación de los panistas en las urnas y en las asambleas municipales.

Así mismo, el diputado Rolando Fortino Alcantar se sumó a las preocupaciones y expresó que mientras se sigan modelos de abandono a la militancia y a la vida partidista, difícilmente podrá el partido afrontar de manera adecuada la elección del 2027 y añadió que el PAN requiere regresar a sus orígenes y a la formación de ciudadanos que es la base de la doctrina del partido, y señaló que el reto para el 2027 es fortalecer las estructuras pues sin el recurso humano no saldrán avantes en las próximas elecciones.

Por su parte el legislador Luis Ernesto Ayala, afirmó que el PAN en Guanajuato se encuentra debilitado.

Ante estas críticas de los legisladores panistas, el dirigente Aldo Márquez hizo caso omiso y sostuvo que la elección dio fuerza del partido y sentenció que:

“Quien no salió vencedor requiere mucha generosidad y humildad para poderse sumar. Hoy lo que no se vale (…) es que alguien que hable desde la frustración, el enojo o el encono quiera debilitar al PAN”.

Aunque reconoció que dentro del partido existe pluralidad de ideas y que no todos coinciden en los procesos, reiteró que Acción Nacional mantiene su democracia interna y que, como en todo proceso, “alguien gana y alguien pierde”.

De cara a las elecciones intermedias de 2027, Márquez Becerra pidió a los militantes dejar de lado los reclamos y enfocarse en el verdadero reto: enfrentar a Morena en el 2027, advirtió.

Finalmente, subrayó que en Acción Nacional prevalecen los militantes con convicciones y principios, recordando que el partido ha defendido la libertad y las instituciones desde hace 86 años.